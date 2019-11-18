Собянин поздравил бюро «Вымпел» с 70-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл производственно-конструкторский корпус машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. Торопова после реконструкции, а также поздравил его коллектив с 70-летним юбилеем предприятия, сообщает агентство новостей «Москва».
Мэр отметил, что правительство столицы поддерживает предприятие. Также он пожелала успехов и здоровья коллективу, а предприятию — процветания.
Бюро «Вымпел» было основано в ноябре 1949 года. С 2005 года предприятие стало частью АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». на нем производятся практически все виды авиационного вооружения. В 2017 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса. Сейчас более 2,3 тысяч человек работают в МКБ «Вымпел».