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Политика

Электробусы начали работать на семнадцатом маршруте в Москве 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Электробусы начали работать на семнадцатом маршруте
Фото: пресс-служба Дептранса
С понедельника, 18 ноября, электробусы начали работать на маршруте № 205к от Киевского вокзала до улицы Довженко. Это уже 17 маршрут в Москве, где пустили новый экологичный транспорт, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Всего по улицам города курсирует более 250 электрических автобусов. Маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города, три из них проходят через Киевский вокзал.
С начала работы в Москве электробусы перевезли 19 миллионов человек. Они вмещают 85 пассажиров и имеют 30 и более посадочных мест.
В электробусах предусмотрен низкий уровень пола, они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.
Запас энергии машины пополняют на конечных станциях за 6-12 минут. Без подзарядки электробус может проехать 40-50 километров. Поставщики — КамАЗ и ГАЗ — отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.
Самым популярным маршрутом электробуса является маршрут № т76, который связывает Ярославский район со станцией метро "ВДНХ".
В начале ноября электробусы начали курсировать по двум новым маршрутам в районе Киевского вокзала: на маршрутах № т34к и 791.
Первый проходит от Киевского вокзала через улицу Мосфильмовскую, метро "Ломоносовский проспект", "Университет" и проспект Вернадского до улицы Кравченко. Второй маршрут связал вокзал с 4-м Сетуньским проездом на западе Москвы.
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