РПЦ передали один из древнейших храмов Москвы

Один из древнейших храмов Москвы передали РПЦ

Храм мученика Трифона в Напрудном XV — начала XVI века в Москве передан Русской православной церкви (РПЦ), сообщается в понедельник на сайте финансово-хозяйственного управления РПЦ.

"Издано распоряжение Департамента городского имущества города Москвы о передаче в собственность Русской православной церкви здания храма мученика Трифона в Напрудном Церковь мученика Трифона в Напрудном — одна из наиболее древних в Москве", — говорится в сообщении.

Храм мученика Трифона, является одним из самых древних архитектурных памятников Москвы, его построили в конце XV — начале XVI веков, а в XIX веке расширили — к нему пристроили колокольню и два придела, южный во имя святителя Николая Чудотворца и северный в честь Филарета Милостивого. В 1812 году храму была передана частица мощей святого Трифона Апамейского, которая хранилась в храмовой иконе. В 1930 году храм закрыли, а в 1940-е годы провели его реставрацию. Богослужения в храме, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, возобновили в 1992 году.