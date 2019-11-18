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Москвичам показали «Итальянскую палитру» 

Мослента 37 минут назад
Москвичам показали «Итальянскую палитру»
Фото: zaryadyehall.com
В московском концертном зале «Зарядье» прошел концерт «Итальянская палитра» из цикла «Выдающиеся исполнители в гостях у Трио имени Рахманинова». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.
В воскресенье, 17 ноября, на сцене камерного зала вместе со столичным коллективом «Трио имени Рахманинова» выступил один из известнейших кларнетистов Европы Серджио Дельмастро. Музыканты исполнили произведения Людвига ван Бетховена, Амилькаре Понкьелли, Винченцо Беллини, Джоаккино Россини и Гаэтано Доницетти.
Как отметил пианист «Трио имени Рахманинова» и участник концерта Виктор Ямпольский, Дельмастро уже не первый раз выступает вместе с московским коллективом. «Серджио регулярно участвует в наших проектах в России, Австрии, Швейцарии, Италии и других странах», — пояснил он.
Вокальные партии прозвучали в исполнении участницы «Трио имени Рахманинова» Натальи Савиновой.
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Теги:
Новости Москвы , Винченцо Беллини , Людвиг Бетховен , Наталья Савинова , Амилькаре Понкьелли , Мослента
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