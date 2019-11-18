Москвичам показали «Итальянскую палитру»

В московском концертном зале «Зарядье» прошел концерт «Итальянская палитра» из цикла «Выдающиеся исполнители в гостях у Трио имени Рахманинова». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Как отметил пианист «Трио имени Рахманинова» и участник концерта Виктор Ямпольский, Дельмастро уже не первый раз выступает вместе с московским коллективом. «Серджио регулярно участвует в наших проектах в России, Австрии, Швейцарии, Италии и других странах», — пояснил он.