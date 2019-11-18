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Политика

Московский метрополитен отремонтирует здание «Цирка чудес» в районе Кунцево 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Метрополитен отремонтирует здание «Цирка чудес» в Кунцево
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен приступил к подготовительным работам для проведения ремонта в здании, где проходили представления для детей "Цирк чудес". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.
Одно из помещений, закрепленных за метрополитеном, расположено по адресу улица Ивана Франко, 14. Его арендует ООО "Центр досуга молодежи", и по контракту арендатор должен был отвечать за состояние здания.
"Вопреки возложенным контрактом обязательствам, арендатор не проводил ремонт здания. Как установила прокуратура, нахождение детей в этом помещении стало опасным, помещению требуется ремонт: выявлены многочисленные дефекты и повреждения конструкций, инженерных систем. Мы обязаны сохранить городское имущество, исключив угрозу для посетителей", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "метрополитен, учитывая характер деятельности арендатора, максимально лояльно относился к ООО "Центр досуга молодежи" и сделал все возможное для взаимоприемлемого урегулирования ситуации".
"К сожалению, позиция арендатора не позволила реализовать какой-либо другой сценарий развития событий. Строение закреплено за метрополитеном на праве хозяйственного ведения, поэтому фактически метро несет ответственность за безопасность людей внутри здания. Мы не могли допустить, чтобы третьи лица, в том числе — дети, находились в здании, представляющим угрозу для безопасности, поэтому безотлагательно приступили к работам на объекте", — добавил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что арбитражный суд уже принял решение о расторжении контракта с ООО "Центр досуга молодежи" в связи с неуплатой арендной платы. "Мы сожалеем о том, что, возможно, некоторые зрители уже приобрели билеты на представления нашего арендатора и надеемся, что организатор представления будет руководствоваться нормами действующего законодательства в отношениях со зрителями", — сказал представитель подземки. После проведения ремонта здесь останутся помещения для представлений.
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Теги:
Новости Москвы , Генпрокуратура РФ
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