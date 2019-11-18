Бережливые поликлини подведут под единый стандарт

В Минздраве придумали единый стандарт бережливых поликлиник

«Бережливые поликлиники» в России должны отказаться от лишних бюрократических процедур и упростить процедуру записи на прием к врачу. Об этом говорится в проекте закона Минздрава , передает ТАСС.

«Предусмотренные законопроектом изменения направлены на оптимизацию работы медицинских организаций… сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, экономию ресурсов системы здравоохранения», — цитирует агентство текст пояснения к проекту.

Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в ноябре 2016 года. Его цель — повысить доступность и качество медицинских услуг и улучшить работу лечебных учреждений. В частности, должно сократиться время пребывания пациентов в поликлинике, также происходит оптимизация работы регистратуры и повышается общая производительность медицинского учреждения.