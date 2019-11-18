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В Минздраве придумали единый стандарт бережливых поликлиник 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Бережливые поликлини подведут под единый стандарт
Фото: РИА Новости
«Бережливые поликлиники» в России должны отказаться от лишних бюрократических процедур и упростить процедуру записи на прием к врачу. Об этом говорится в проекте закона Минздрава, передает ТАСС.
«Предусмотренные законопроектом изменения направлены на оптимизацию работы медицинских организаций… сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, экономию ресурсов системы здравоохранения», — цитирует агентство текст пояснения к проекту.
Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в ноябре 2016 года. Его цель — повысить доступность и качество медицинских услуг и улучшить работу лечебных учреждений. В частности, должно сократиться время пребывания пациентов в поликлинике, также происходит оптимизация работы регистратуры и повышается общая производительность медицинского учреждения.
В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — Вероника Скворцова.
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Теги:
Новости Москвы , Татьяна Голикова , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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