Названы самые активные пользователи велопроката

Названы самые активные пользователи столичного велопроката

Самыми активными пользователями столичного велопроката за прошедший сезон стали жители Хамовников и Тверского района. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы с радостью готовы получить предложение москвичей о новых локациях для станций в следующем году. Поэтому призываю обращаться в департамент транспорта, в компанию "Велобайк" с предложением о необходимости установить станцию велосипедов. Все приложения будут рассматриваться внимательным образом", — приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Отмечается, что активно пользовались велопрокатом также жители районов: Пресненский, Останкинский, Марьино, Очаково-Матвеевское, Нагатинский Затон, Лефортово.

По словам Ликсутова, среднее время поездки на прокатном велосипеде в этом сезоне составило 27 минут, а большинство пользователей — мужчины.

"60% пользователей велосипедов — это мужчины, 40% женщины. Среднее время поездки — 27 минут", — отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" москвичи смогут высказать свои предложения по развитию сети пунктов проката велосипедов и самокатов. Участникам голосования предложат ответить на шесть вопросов.

Городской велопрокат появился в Москве в 2013 году. Сейчас он включает 530 станций и 5,3 тысячи велосипедов. В системе зарегистрировано более 1,5 миллиона человек.

Велопрокат охватывает 42% столичных районов. В среднем городскими велосипедами пользуются 30 тысяч раз в день. С начала сезона в этом году люди сделали 4,5 миллиона поездок. В 2020 году планируется добавить еще тысячу велосипедов и расширить географию проекта.