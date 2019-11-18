Москвичи расскажут, нужна ли Коммунарская линия метро

Москвичи выскажутся насчет строительства Коммунарской линии метро

«Активным гражданам» предлагается ответить на четыре вопроса.

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, посвященное строительству Коммунарской линии метро.

Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, что поможет разгрузить их. Коммунарская линия метро начнется от станции МЦК Крымская, пересечет Калужско-Рижскую линию в районе «Академической» и БКЛ на станции «Улица Новаторов», пройдет через несколько районов ЮЗАО до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка. Длина Коммунарской линии составит 40 километров, и на ней расположатся 16 станций.

Голосование в проекте «Активный гражданин» состоит из четырех вопросов. Сначала москвичи ответят, как они относятся к строительству Коммунарской линии метро. Затем респонденты укажут, каким видом транспорта пользуются чаще всего. Возможные варианты ответов: «Личный автомобиль/каршеринг», «Такси», «Наземный общественный транспорт», «Метро, включая МЦК», «Электрички», «Передвигаюсь пешком».

Также участники голосования должны отметить, планируют ли они в принципе пользоваться Коммунарской линией метро, и сообщить, часто ли бывают в районах, где пройдет новая ветка.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. Его участниками являются 2,6 миллиона человек. За пять лет на нем провели более четырех тысяч голосований и реализовали свыше трех тысяч пожеланий москвичей.