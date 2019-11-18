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Москвичи выскажутся насчет строительства Коммунарской линии метро 

Mos.ru + ещё 10 5 часов назад
Москвичи расскажут, нужна ли Коммунарская линия метро
Фото: mos.ru. Максим Денисов
«Активным гражданам» предлагается ответить на четыре вопроса.
В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, посвященное строительству Коммунарской линии метро.
Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, что поможет разгрузить их. Коммунарская линия метро начнется от станции МЦК Крымская, пересечет Калужско-Рижскую линию в районе «Академической» и БКЛ на станции «Улица Новаторов», пройдет через несколько районов ЮЗАО до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка. Длина Коммунарской линии составит 40 километров, и на ней расположатся 16 станций.
Голосование в проекте «Активный гражданин» состоит из четырех вопросов. Сначала москвичи ответят, как они относятся к строительству Коммунарской линии метро. Затем респонденты укажут, каким видом транспорта пользуются чаще всего. Возможные варианты ответов: «Личный автомобиль/каршеринг», «Такси», «Наземный общественный транспорт», «Метро, включая МЦК», «Электрички», «Передвигаюсь пешком».
Также участники голосования должны отметить, планируют ли они в принципе пользоваться Коммунарской линией метро, и сообщить, часто ли бывают в районах, где пройдет новая ветка.
Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. Его участниками являются 2,6 миллиона человек. За пять лет на нем провели более четырех тысяч голосований и реализовали свыше трех тысяч пожеланий москвичей.
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