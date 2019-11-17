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Крупный зооцентр для питомцев и их владельцев появится в Москве 

News.ru 4 часа назад
Крупный зооцентр для питомцев появится в Москве
Фото: huoadg5888/pixabay.com
Сеть товаров для животных откроет крупный зооцентр в Москве. В центре будут сосредоточены все услуги для питомцев, а также игровые зоны и познавательные лектории для владельцев животных. Об этом сообщает РБК.
Зооцентр, площадью 750 кв. метров, будет включать в себя ветеринарные клинику и аптеку, магазин с товарами для животных, тренировочный клуб, груминг-салон, а также игровую зону для детей и лекторий, в котором будут проходить интересные лекции для владельцев животных, например, с зоопсихологами и кинологами. Отмечается, что в ветеринарной клинике будут работать штатные врачи. Клиника будет оснащена стационаром, УЗИ и операционной. Кроме того, центр оборудуют киосками онлайн-заказа товаров и современными кассами самообслуживания.
Пока зооцентр планируется только один. Он будет работать в тестовом режиме. Если компания увидит эффективность от нового формата, то тогда зооцентров появится больше. Компания ориентируется на то, что потребителю необходим комплексный сервис, приводит доводы представителя компании РБК.
Издание отмечает, что другая компания тоже планирует открыть в 2020 году ветеринарные кабинеты в своих самых крупных зоомагазинах.
Ранее News.ru писал о том, что в Российская кинологическая федерация решила построить многофункциональный кинологический центр на ста гектарах в Подмосковье. В «Городе собак» планируют разместить зоны для племенных осмотров, выставок, тестов по курсу УГС, международных состязаний служебных и охотничьих собак. Кроме того, в центре построят дрессировочные площадки, участки для натаски «охотников», хендлинг-залы и просторные помещения для конференций, семинаров и мастер-классов. А также разместят зоомагазины и ветеринарные кабинеты.
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