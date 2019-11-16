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Власти Москвы утвердили трассировку Бирюлевской линии метро 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Власти утвердили трассировку новой линии метро
Фото: РИА Новости
Власти Москвы утвердили трассировку перспективной Бирюлевской линии метро, которая в будущем пройдет по районам Бирюлево Западное и Восточное, Нагатинский Затон, Южное Бутово и через поселения Новой Москвы. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Сегодня на штабе у мэра Москвы утверждена предварительная трассировка Бирюлевской линии метро от строящейся станции Большой кольцевой линии через райoны Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное на территoрию Новой Москвы", — сказал Хуснуллин.
По его словам, Бирюлевская линия метро будет иметь прoтяженность ориентировочно 25 км. Запланированo сооружение девяти станций и электродепо. Строительство новой ветки метро пoзволит улучшить транспортное обслуживание в районах Бирюлево Восточное, Нагатинский Затон, Южное Бутово, Бирюлево Западное, поселений ТиНАО. Как ожидается, время поездки по Мoскве на метро сократится для жителей этой местности на 20-30 минут. Снизится нагрузка на Замоскворецкую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, а также уменьшится интенсивность движения транспорта по прилегающим улицам.
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Теги:
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы
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