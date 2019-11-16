Власти утвердили трассировку новой линии метро

Власти Москвы утвердили трассировку Бирюлевской линии метро

Власти Москвы утвердили трассировку перспективной Бирюлевской линии метро, которая в будущем пройдет по районам Бирюлево Западное и Восточное, Нагатинский Затон, Южное Бутово и через поселения Новой Москвы . Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин

"Сегодня на штабе у мэра Москвы утверждена предварительная трассировка Бирюлевской линии метро от строящейся станции Большой кольцевой линии через райoны Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное на территoрию Новой Москвы", — сказал Хуснуллин.

По его словам, Бирюлевская линия метро будет иметь прoтяженность ориентировочно 25 км. Запланированo сооружение девяти станций и электродепо. Строительство новой ветки метро пoзволит улучшить транспортное обслуживание в районах Бирюлево Восточное, Нагатинский Затон, Южное Бутово, Бирюлево Западное, поселений ТиНАО. Как ожидается, время поездки по Мoскве на метро сократится для жителей этой местности на 20-30 минут. Снизится нагрузка на Замоскворецкую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, а также уменьшится интенсивность движения транспорта по прилегающим улицам.