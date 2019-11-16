Станция «Силикатная» МЦД-2 готова на 80%

Благоустройство станции «Силикатная» завершено на 80%, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Уточняется, что к концу 2019 г. её введут в состав МЦД-2 «Курско-Рижский».

В сообщении отметили, что сейчас там ведется ремонт фасада здания. На данный момент там уже окрашен навес.

В пресс-службе рассказали, что ремонтные работу ведутся АО «Центральная ППК».

Помимо этого на остановочном пункте будут заменены ограждения на платформе, а также будет покрашен пешеходный мост.