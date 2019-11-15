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Общество

Променад и фруктовый сад: как изменилась Москва за 2019 год 

Рамблер 1 час назад
Променад и фруктовый сад: как изменилась Москва за 2019 год
Фото: sobyanin.ru
В 2019 году основные работы по благоустройству в Москве проходили в жилых районах за пределами центра, в частности, преобразились Лианозовский променад и фруктовый сад в районе Западное Бирюлево. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Лианозовский променад — пешеходная зона на Угличской улице. В обновленной зоне отдыха появились лавочки-качели, музей под открытым небом с историческими фотографиями Лианозова, декорации для фотосессий с видом на Лианозовские пруды, беседки и столы для настольных игр.
sobyanin.ru
Яблоневый сад между МКАД и Востряковским проездом сохранился еще с деревенских времен, но приходил в упадок. Теперь он зазеленел, разжился качелями, столами для настольного тенниса, прогулочными маршрутами и детскими площадками.
«В каждом районе должен быть свой местный центр — площадь, пешеходная улица, набережная или парк, где можно организовать праздник, назначить встречу и просто хорошо провести время. Задачу создания таких точек притяжения мы решаем в рамках программы «Мой район», — подчеркнул Собянин.
sobyanin.ru
sobyanin.ru
Как сообщал «Рамблер», московские власти в 2020-2022 годах выделят на реализацию программы «Моя улица» 107,2 миллиарда рублей.
Как писало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в мэрии, эта сумма стала рекордной за все время существования программы с 2015 года.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Новости Москвы , Григорий Березкин , Правительство Москвы , РБК
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