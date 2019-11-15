Набережные Москвы-реки будут благоустроены

Андрей Бочкарев. «Ведется работа над программой „Моя река“. В ходе реконструкции архитекторы ставят задачу вернуть набережным естественные берега — с деревьями и кустарниками, газонами и цветниками, беговыми дорожками с мягким покрытием и велодорожками», — сообщил в интервью «Российской газете» руководитель Департамента строительства города Москвы

В ходе этой программы в этом году было начато обустройство набережной Марка Шагала в районе ЗИЛа. Для удобства отдыхающих планируется создать выставочный зал, пункты проката велосипедов и лодок "Северный" и "Южный", строительство причала и трех спусков к воде, шести велопарковок. Для благоустройства Шелепихинской набережной, Карамышевской, Симоновской, Нагатинской поймы в начале 2020 года будут определены подрядные организации для работы над конкретными проектами.