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Общество

Набережные Москвы-реки будут благоустроены 

Управа района Выхино-Жулебино 3 часа назад
Набережные Москвы-реки будут благоустроены
Фото: ТАСС
«Ведется работа над программой „Моя река“. В ходе реконструкции архитекторы ставят задачу вернуть набережным естественные берега — с деревьями и кустарниками, газонами и цветниками, беговыми дорожками с мягким покрытием и велодорожками», — сообщил в интервью «Российской газете» руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
В ходе этой программы в этом году было начато обустройство набережной Марка Шагала в районе ЗИЛа. Для удобства отдыхающих планируется создать выставочный зал, пункты проката велосипедов и лодок "Северный" и "Южный", строительство причала и трех спусков к воде, шести велопарковок. Для благоустройства Шелепихинской набережной, Карамышевской, Симоновской, Нагатинской поймы в начале 2020 года будут определены подрядные организации для работы над конкретными проектами.
«По поручению Мэра Москвы С. С. Собянина, новые набережные ЗИЛа с двумя мостами через затон Новинки и Кожуховский затон будут построены по новым для Москвы правилам — со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок», — добавил Андрей Бочкарев.
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Теги:
Новости Москвы , Андрей Бочкарев , "Российская газета"
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