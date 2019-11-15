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Гаражные боксы загорелись в новой Москве 

РИАМО 2 часа назад
Гаражные боксы загорелись в новой Москве
Фото: сайт мэра Москвы
На территории новой Москвы потушили пожар, который охватил два гаражных бокса, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
В пятницу в 06:22 спасателям сообщили о пожаре по адресу: Новомосковский округ, поселение Сосенское, улица Адмирала Корнилова, владение 1Б, сооружение 1.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было подтверждено горение в двух гаражных боксах. Принятыми мерами в 07:30 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 12 единиц техники и 46 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
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Теги:
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