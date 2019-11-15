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День рождения Деда Мороза отметят 16 и 17 ноября в парке «Кузьминки-Люблино» в Москве 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
В Москве отпразднуют день рождения Деда Мороза
Фото: Mos.ru
Интерактивные игры, танцы и световое лазерное шоу ждут гостей празднования дня рождения Деда Мороза в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве 16 и 17 ноября. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.
"Празднование состоится в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Гостей усадьбы ждут увлекательные квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкальных коллективов, встречи с героями любимых сказок и многое другое. Праздничные мероприятия будут длиться с 12:00 до 20:00. Участие в них бесплатное", — говорится в сообщении.
Отмечается, что и в субботу, и в воскресенье дети с родителями смогут присоединиться к квесту "Деда Мороза поздравляем", в ходе которого им надо будет преодолеть маршрут с заданиями — исполнить необычный танец, докатить мяч через препятствия и другие.
Музыкальные коллективы исполнят новогодние и русские народные песни, также гостям расскажут о старинных народных забавах. Дети смогут посмотреть спектакли по мотивам известных мультфильмов — "Маша и Медведь", "Приключение Микки Мауса". А кульминацией праздника будет появление Деда Мороза, после чего участникам покажут световое лазерное шоу.
Московская усадьба Деда Мороза открылась в 2006 году, а c 2018-го стала частью музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".
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