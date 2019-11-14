Всероссийский форум волонтерства открылся в Москве

Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций открылся в Москве

Москве открылся Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций. Торжественное открытие состоялось 14 ноября на площадке исторического парка « Россия — моя история» выставочного комплекса ВДНХ.

В форуме принимают участие 200 групп добровольцев из 11 вузов и 34 колледжей 61 региона России.

В первый рабочий день основной программы в рамках пленарной сессии «Волонтерство как неотъемлемая часть процесса воспитания и обучения» состоялась презентация лучших практик студенческих волонтерских центров. Активисты из Москвы, Санкт-Петербурга , Нижнего Новгорода, Волгограда Екатеринбурга , Красноярска, Нижневартовска, Липецкой, Омской областей и Краснодарского края представили свои проекты в области экологического, социального, событийного и инклюзивного волонтерства, поделились опытом и планами на будущее.

Накануне на площадке НИТУ «МИСиС» прошел «нулевой» день форума, в рамках которого участники узнали о первых шагах по созданию волонтерского центра в учебном заведении, об обеспечении его работы и других организационных вопросах студенческого добровольчества.

5 ноября на территории павильона «Техноград» на ВДНХ в рамках последнего дня программы участники примут участие в форсайт-сессии, интерактивных занятиях и других образовательных мероприятиях. Также на Форуме будут презентованы методические рекомендации и образовательный модуль по интеграции волонтерства в учебный процесс образовательной организации.

Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций — крупнейшее событие года в сфере развития добровольчества среди студентов, организаторами мероприятия выступают Ассоциация волонтерских центров, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Российский государственный социальный университет (РГСУ).