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Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций открылся в Москве 

Рамблер 51 минуту назад
Всероссийский форум волонтерства открылся в Москве
Фото: fadm.gov.ru
В Москве открылся Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций. Торжественное открытие состоялось 14 ноября на площадке исторического парка «Россия — моя история» выставочного комплекса ВДНХ.
В форуме принимают участие 200 групп добровольцев из 11 вузов и 34 колледжей 61 региона России.
В первый рабочий день основной программы в рамках пленарной сессии «Волонтерство как неотъемлемая часть процесса воспитания и обучения» состоялась презентация лучших практик студенческих волонтерских центров. Активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Красноярска, Нижневартовска, Липецкой, Омской областей и Краснодарского края представили свои проекты в области экологического, социального, событийного и инклюзивного волонтерства, поделились опытом и планами на будущее.
Накануне на площадке НИТУ «МИСиС» прошел «нулевой» день форума, в рамках которого участники узнали о первых шагах по созданию волонтерского центра в учебном заведении, об обеспечении его работы и других организационных вопросах студенческого добровольчества.
5 ноября на территории павильона «Техноград» на ВДНХ в рамках последнего дня программы участники примут участие в форсайт-сессии, интерактивных занятиях и других образовательных мероприятиях. Также на Форуме будут презентованы методические рекомендации и образовательный модуль по интеграции волонтерства в учебный процесс образовательной организации.
Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций — крупнейшее событие года в сфере развития добровольчества среди студентов, организаторами мероприятия выступают Ассоциация волонтерских центров, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Российский государственный социальный университет (РГСУ).
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Новости Москвы , Общество , Волгоград , Екатеринбург , Санкт-Петербург
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