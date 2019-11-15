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В столице планируют построить 18 мостов до 2023 года 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
В столице планируют построить 18 мостов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице до 2023 года планируют построить 18 мостов, сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".
Он отметил, что самыми масштабными постройками станут конструкции через Карамышевское спрямление реки Москвы и Кожуховский затон к парку развлечений "Остров мечты".
Также Бочкарев рассказал, что в столице построят и реконструируют мост через Москву-реку между Курьяновским бульваром и Кантемировской, мост на ЗИЛе через затон Новинки, а также мост через реку Сходня.
8 ноября стало известно, что пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные, будет полностью построен в 2022 году. Протяженность моста составит 75 метров.
Ранее сообщалось, что Карамышевская набережная сможет принимать пассажирские суда после реконструкции. Там планируют отремонтировать два причала — "Верхние Мневники" и "Домостроительный комбинат". Возле моста должны появиться 200-метровый велопешеходный тоннель и вертолетная площадка, куда смогут приземляться санитарные вертолеты.
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Теги:
Новости Москвы , Строительство , Андрей Бочкарев , "Российская газета"
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