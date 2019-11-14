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Сергей Собянин осмотрел уникальный агрокомплекс 

Вечерняя Москва + ещё 4 3 часа назад
Собянин осмотрел уникальный агрокомплекс
Фото: Вечерняя Москва
Свежая зелень круглый год. На юге столицы выращивают руколу, мяту, щавель, салаты и другие растения. В четверг, 14 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин посетил городскую ферму, работающую по принципу вертикального сельского хозяйства.
Цех, где выращивают зелень, напоминает склад. Ровные ряды стеллажей уставлены лотками с растениями. Для них здесь созданы максимально комфортные условия. Температура воздуха — как в бархатный сезон на Чёрном море. И днем, и ночью термометр показывает плюс 24. Впрочем, система управления позволяет выбрать один из 10 режимов климата — от тропического до среднеевропейского. Все зависит от потребностей конкретных видов растений.
Питательные вещества зелень получает из воздуха и специального гидропонного раствора, который агрономы готовят по особому рецепту.
— Здесь мы целиком и полностью имитируем природные процессы, — говорит начальник производства экофермы Иван Завгородний, — но исключаем такие негативные для растений факторы, как холод, ветер, кислотные дожди.
Солнечный свет растениям заменяют фитолампы. Цех, заполненный фиолетовым свечением, кажется агрономическим отсеком космического корабля.
— В Москве можно ожидать производства чего угодно: от ракет и самолетов до таких вот салатов, — сказал Сергей Собянин, заметив, что вертикальная ферма — удивительный проект. — По мощности и технологии — это самая крупная в мире городская ферма по вертикальному выращиванию зелени.
Посевная площадь составляет 6,8 гектара. Это примерно как десять футбольных полей. Один квадратный метр такой фермы приносит в 10 раз больше урожая, чем обычная теплица. Причем здесь налажено производство полного цикла: от посева семян до сбора, упаковки и доставки урожая до потребителей. Зелень выращивают непрерывно. В зависимости от сорта на это уходит от 7 до 30 дней.
— Это совсем не игрушка, а серьезное производство, — подчеркнул Собянин. — В перспективе эта ферма сможет закрыть производство порядка 40 процентов всех зеленых салатов в Москве.
Сейчас городская ферма производит 5–7 тонн урожая в день. Но уже в первой половине следующего года агрономы планируют увеличить объемы до 20 тонн в сутки, что уже составит около 15 процентов столичного рынка свежей зелени.
Как рассказал председатель совета директоров фермы Евгений Антипов, они готовы представить на рынке как классические, так и новые сорта растений. Главное их преимущество — в гарантированном качестве. Зелень выращивают без пестицидов и прочих ядохимикатов. Для подкормки применяются только органические удобрения. Кроме того, ферма может обеспечить быструю доставку зелени «прямо с грядки». Ведь она находится в пределах МКАД. Производственный цех расположен на месте бывшей табачной фабрики, которая создавала определенные экологические проблемы.
— Теперь же у нас есть фабрика по производству не только зелени, но и кислорода, — сказал Собянин. — Потому что все эти растения выделяют столько кислорода, сколько, например, парк Лефортово.
Научные исследования, строительство вертикальной фермы и запуск производства стоили экоферме 5 миллиардов рублей. Но на этом компания останавливаться не планирует. В следующем году на ферме хотят запустить производство ягод, съедобных цветов и микроовощей.

КСТАТИ

Ежегодно жители столицы потребляют свыше 40 тысяч тонн зеленых культур. В 2018 году в Москве произвели 4,4 тысячи тонн зелени.
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Комментарии1 
Теги:
Новости Москвы , Евгений Антипов , Сергей Собянин , Иван Завгородний
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