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В Москве отметят день рождения Деда Мороза 

Москва24 + ещё 7 1 час назад
В Москве отметят день рождения Деда Мороза
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
День рождения Деда Мороза отметят в московской усадьбе главного российского волшебника. Праздничные мероприятия запланированы на 16 и 17 ноября, как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
"Усадьба Деда Мороза 16 и 17 ноября с 12:00 до 20:00 станет большой праздничной площадкой. Все желающие смогут поздравить Мороза Ивановича с днем рождения", — заявили в учреждении.
Организаторы предложат жителям Москвы программу с подвижными играми, квестами, выступлениями творческих коллективов. Уже в 12:00 со сцены будут звучать детские новогодние песни от радиогазеты "Морозное утро", а спустя полчаса начнется квест "Дед Мороза поздравляем".
Вечером перед гостями праздника появится сам "виновник торжества". Он сыграет с детьми в игру. Кроме того, на субботу запланирована церемония торжественного зажигания огней на новогодней ели.
Московская усадьба Деда Мороза находится по адресу: Волгоградский проспект, 168Д.
Ранее сообщалось, что главный Дед Мороз России приедет в Москву 3 декабря. Сказочный волшебник расскажет о программе своего новогоднего путешествия.
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