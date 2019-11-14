Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Политика
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Шоу-бизнес
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро
Происшествия
"Не за океаном": Путин указал, где счастье Украины
"Не за океаном": Путин указал, где счастье Украины
Политика

В Москве стартовал конкурс на лучший дизайн елочных украшений 

Москва меняется + ещё 3 4 часа назад
Стартовал конкурс на лучший дизайн елочных украшений
Фото: ©️ Москва меняется
Конкурс на лучший дизайн елочных украшений объявлен в рамках традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Нарядные елки и необычно оформленные праздничные площадки — визитная карточка фестиваля «Путешествие в Рождество». И в этот раз возможность поучаствовать в украшении Москвы к Новому году есть у всех желающих. В рамках нового конкурса «Елка детства» московских дизайнеров (в том числе студентов профильных вузов и авторские коллективы) приглашают принять участие в создании красивейших авторских елочных украшений», — говорится в сообщении.
Помимо эскизов украшений, авторов просят приложить к заявке и краткое (до тысячи знаков) эссе о том, что для них стало источником вдохновения — это могут быть теплые воспоминания из их собственного детства или рассказы о детстве их родителей, сюжеты любимых сказок и новогодних историй. Члены экспертного жюри и представители оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» отберут лучшие работы и адаптируют их для уличных условий.
Прием заявок на конкурс продлится до 27 ноября. Лучшие работы украсят рождественские ели на одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество. Имена финалистов конкурса мы узнаем 2 декабря.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Москва меняется: последние новости
В Москве задержано и отменено 15 рейсов В Москве задержано и отменено 15 рейсов В столице открылся уникальный агрокомплекс «РусЭко» В столице открылся уникальный агрокомплекс «РусЭко» В Москве началось строительство станции метро «Улица Генерала Тюленева» В Москве началось строительство станции метро «Улица Генерала Тюленева»
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае 3
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро 4
«Не за океаном»: Путин указал, где счастье Украины
«Не за океаном»: Путин указал, где счастье Украины 89
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами 63
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение