В Москве стартовал конкурс на лучший дизайн елочных украшений

Конкурс на лучший дизайн елочных украшений объявлен в рамках традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Нарядные елки и необычно оформленные праздничные площадки — визитная карточка фестиваля «Путешествие в Рождество». И в этот раз возможность поучаствовать в украшении Москвы к Новому году есть у всех желающих. В рамках нового конкурса «Елка детства» московских дизайнеров (в том числе студентов профильных вузов и авторские коллективы) приглашают принять участие в создании красивейших авторских елочных украшений», — говорится в сообщении.

Помимо эскизов украшений, авторов просят приложить к заявке и краткое (до тысячи знаков) эссе о том, что для них стало источником вдохновения — это могут быть теплые воспоминания из их собственного детства или рассказы о детстве их родителей, сюжеты любимых сказок и новогодних историй. Члены экспертного жюри и представители оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» отберут лучшие работы и адаптируют их для уличных условий.

Прием заявок на конкурс продлится до 27 ноября. Лучшие работы украсят рождественские ели на одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество. Имена финалистов конкурса мы узнаем 2 декабря.