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Москвичи смогут посмотреть историю показаний счетчиков 

Москва24 + ещё 4 8 часов назад
Москвичи смогут по-новому отслеживать потребление воды
Фото: depositphotos.com
Обновления позволят пользователям отслеживать потребление воды и электричества в квартире. На портале мэра и правительства Москвы появился обновлен виджет "Коммунальные услуги".
В нем теперь сохраняются показания приборов учета воды и электричества, переданные за предыдущие периоды. Также через виджет можно будет вносить данные по счетчикам воды на два месяца вперед.
"При помощи виджета горожане передают показания водо— и электросчетчиков прямо в личном кабинете. Новая функция позволит жителям следить за тем, как потребляются ресурсы в квартире. Те, кто планирует длительный отпуск или командировку, смогут также вносить данные приборов учета воды на два месяца вперед, исходя из среднего значения за всю историю показаний. Так они смогут получать квитанцию и оплачивать счета онлайн своевременно, независимо от местонахождения", — отметили в департаменте информационных технологий.
Отмечается, что если показания не передаются более трех месяцев, то расчет производится по нормативам.
Всего на портале доступно более 340 услуг и сервисов, которые облегчают взаимодействие горожан с учреждениями, оформление или подачу документов, оплату счетов. Каждый день обновленный личный кабинет посещают около 1 миллиона человек.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы
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