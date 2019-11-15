Названы улицы-лидеры по эвакуации автомобилей в Москве

Специалисты ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) выяснили, на каких столичных улицах чаще всего эвакуировали автомобили за неправильную парковку.

Отмечается, что в числе лидеров находятся проспект Мира, улица Казакова, 1-й Красногвардейский проезд, Дмитровское шоссе, а также Ленинградский, Ленинский и Кутузовский проспекты.

В октябре на Варшавском шоссе и Пресненской набережной из-за нарушений правил парковки перевезли 489 и 472 автомобилей соответственно, передает «Известия».