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Названы улицы-лидеры по эвакуации автомобилей в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 4 59 минут назад
Названы улицы-лидеры по эвакуации автомобилей
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) выяснили, на каких столичных улицах чаще всего эвакуировали автомобили за неправильную парковку.
Отмечается, что в числе лидеров находятся проспект Мира, улица Казакова, 1-й Красногвардейский проезд, Дмитровское шоссе, а также Ленинградский, Ленинский и Кутузовский проспекты.
В октябре на Варшавском шоссе и Пресненской набережной из-за нарушений правил парковки перевезли 489 и 472 автомобилей соответственно, передает «Известия».
В ведомстве добавили, что эвакуация на специальные стоянки осуществляется по решению ГИБДД или МАДИ.
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Теги:
Новости Москвы , ГИБДД , газета "Известия"
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