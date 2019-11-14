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В Москве обвалился спрос на вторичные квартиры 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
В Москве обвалился спрос на вторичные квартиры
Фото: ТАСС
Количество авансов за вторичные квартиры в Москве, внесенных покупателями, в сентябре 2019-го сократилось на четверть в годовом выражении, а в октябре — на 30 процентов. Это следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Если в предыдущие годы уровень спроса на «вторичку» осенью был как минимум на 10 процентов выше, чем летом, то в 2019-м активизации сегмента не произошло, констатируют аналитики. Они отмечают, что несмотря на ослабление покупательской активности, объем предложения вторичного жилья не увеличивается, как этого следовало бы ожидать, а, напротив, уменьшается.
«Одна из причин заключается в том, что на "вторичке" столицы сейчас не ожидается падения цен и потенциальные продавцы жилья в условиях экономической неопределенности не спешат выходить на сделку», — указывают в «ИНКОМ».
Снижение спроса на неновые квартиры риелторы объясняют эффектом высокой базы — осенью 2018-го покупательская активность находилась на аномально высоком уровне, поэтому теперь ее снижение кажется существенным. Кроме того, определенная доля потребителей откладывает выход на сделку, ожидая дальнейшего уменьшения ставок по ипотеке.
Ранее в ноябре риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве. Самый сложный запрос, по мнению агентов, — найти квартиру «по фэншуй». В таком случае параметров поиска слишком много, и в итоге все они должны совпасть.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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