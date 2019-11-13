Собянин: симуляционный центр в Боткинской больнице станет лучшим

Симуляционные центры предназначены для отработки практикующими врачами и студентами-медиками практических навыков без риска для пациентов.

«Мы решили, что Московский симуляционный центр в Боткинской больнице должен стать одним из лучших в России и мире», — цитирует Собянина его сайт.

Центр был открыт в 2015 году. С тех пор обучение там прошли 37 тысяч врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Ныне обучение в центре ведется по 220 программам и 40 специальностям, в том числе хирургии, онкологии, акушерству, кардиологии, ревматологии, офтальмологии, анестезиологии, реаниматологии, эндокринологии и паллиативной помощи.

Обучение ведется на более чем 400 единицах высокотехнологичного оборудования. Так, роботы-симуляторы и манекены-имитаторы не просто воспроизводят физиологические параметры человека достоверно, но и реагируют на лечение и лекарства, а комплекс «Медицина катастроф» и вовсе уникален — благодаря 5D-технологии может моделировать ДТП, пожары и другие происшествия.

Управление симуляторами ведется с помощью комплекса Learning Space. Он же контролирует выполнение учебных заданий. Комплекс включает в себя 23 устройства видеозахвата изображения, 64 камеры видеонаблюдения, 49 микрофонов и систему звукового оповещения.