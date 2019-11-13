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Политика

Собянин: симуляционный центр в Боткинской больнице станет лучшим 

Рамблер 3 часа назад
Собянин: симуляционный центр в Боткинской больнице станет лучшим
Фото: botkinmoscow.ru
Власти Москвы решили, что Симуляционный центр в Боткинской больнице должен стать одним из лучших в России и мире. Об этом сказано на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Симуляционные центры предназначены для отработки практикующими врачами и студентами-медиками практических навыков без риска для пациентов.
«Мы решили, что Московский симуляционный центр в Боткинской больнице должен стать одним из лучших в России и мире», — цитирует Собянина его сайт.
Центр был открыт в 2015 году. С тех пор обучение там прошли 37 тысяч врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Ныне обучение в центре ведется по 220 программам и 40 специальностям, в том числе хирургии, онкологии, акушерству, кардиологии, ревматологии, офтальмологии, анестезиологии, реаниматологии, эндокринологии и паллиативной помощи.
Обучение ведется на более чем 400 единицах высокотехнологичного оборудования. Так, роботы-симуляторы и манекены-имитаторы не просто воспроизводят физиологические параметры человека достоверно, но и реагируют на лечение и лекарства, а комплекс «Медицина катастроф» и вовсе уникален — благодаря 5D-технологии может моделировать ДТП, пожары и другие происшествия.
Управление симуляторами ведется с помощью комплекса Learning Space. Он же контролирует выполнение учебных заданий. Комплекс включает в себя 23 устройства видеозахвата изображения, 64 камеры видеонаблюдения, 49 микрофонов и систему звукового оповещения.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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