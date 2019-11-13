«Здоровая Москва» получила международное признание

Гран-при премии Eventiada IPRA Golden World Awards получил проект "Здоровая Москва", сообщила в среду пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

IPRA Golden World Awards — глобальный конкурс, проводимый с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью.

Eventiada IPRA Golden World Awards 2019 — крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций, с 2011 года она отмечает лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу и качеству планирования.

"Проект правительства Москвы "Здоровая Москва", реализуемый столичным департаментом здравоохранения, стал лучшим в номинации "Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях" и завоевал самую главную награду — Гран-при премии", — сказали в пресс-службе.

В 2019 году заявки на участие в премии поступили из 13 стран. Международное жюри Eventiada IPRA GWA рассмотрело более 140 проектов.

"Члены жюри по достоинству оценили социальную направленность проекта, четкую и продуманную организацию, беспрецедентный масштаб и вклад в повышение качества жизни москвичей. Еще одно первое место получил проект департамента здравоохранения Москвы "ЗОЖ — через молодежь" в номинации "Лучший проект о здоровом образе жизни", — добавили в пресс-службе.

Цель программы "Здоровая Москва" — формирование у горожан привычки к здоровому образу жизни. Москвичи за время работы павильонов проекта летом могли бесплатно проверить здоровье, заняться спортом с единомышленниками, прослушали лекции о питании. За 124 дня работы павильонов профилактический осмотр или диспансеризацию прошли 430 тысяч москвичей.