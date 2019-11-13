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Спортивная школа появится в Покровском-Стрешневе 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Спортивная школа появится в Покровском-Стрешневе
Фото: Вечерняя Москва
В Покровском-Стрешневе появится школа на 44 класса и 1100 мест. Это будет учебное заведение со спортивным уклоном, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Площадь здания составит около 14 тысяч квадратных метров. Там появится большой спортивный блок с тренировочными залами, душевыми и хозяйственными помещениями. Также в школе будет актовый зал на 660 мест с техническим центром, эстрадой и гримерным комнатами. Помимо этого в заведении появится кинофотостудия, ИТ-полигон и несколько помещений для кружков.
Пришкольную территорию также благоустроят: там появятся стадион, детские площадки и беговая дорожка. Сергей Кузнецов считает, что строительство подобных школ помогает развивать юные таланты.
— Фасады выполнят в современном стиле: ритмичность зданию придадут чередующиеся прямоугольные блоки, а также яркие контрастные панели в отделке. Большой внутренний двор превратится в комфортное общественное пространство, — приводит слова главного архитектора столицы официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что школу на 1,1 тысячи мест откроют в подмосковных Мытищах.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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