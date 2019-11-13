Зимой в Москве поставят десятки катков и горок

Предстоящей зимой в центральном округе столицы организуют 17 катков с искусственным льдом и 75 с естественным, а также 33 горки на дворовых, школьных и парковых территориях.

В новом зимнем сезоне в центральной части Москвы будут работать более 90 катков — 17 с искусственным покрытием и 75 с естественным, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы По традиции на Красной площади будет функционировать «Гум-Каток».

На территории Чистых и Патриарших прудов с развитой сопутствующей инфраструктурой организуют катки с естественным льдом, в Мещанском, Тверском и районе Хамовники к посещению будут доступны 3 коммерческих катка.

Около 50 мероприятий спортивного и культурно-развлекательного характера вместе с досуговыми клубами будет организовано на дворовых катках.

Помимо этого, в парках, на дворовых и школьных территориях планируют организовать работу 33 горок, а также 4 лыжных прогулочных маршрута.

Всего в центральном округе столицы откроется 128 площадок для занятий сезонными спортивными играми и 18 пунктов проката, уточняет пресс-служба.