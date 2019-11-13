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Зимой в Москве поставят десятки катков и горок 

ТК «Звезда» + ещё 3 42 минуты назад
Зимой в Москве поставят десятки катков и горок
Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press
Предстоящей зимой в центральном округе столицы организуют 17 катков с искусственным льдом и 75 с естественным, а также 33 горки на дворовых, школьных и парковых территориях.
В новом зимнем сезоне в центральной части Москвы будут работать более 90 катков — 17 с искусственным покрытием и 75 с естественным, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы По традиции на Красной площади будет функционировать «Гум-Каток».
На территории Чистых и Патриарших прудов с развитой сопутствующей инфраструктурой организуют катки с естественным льдом, в Мещанском, Тверском и районе Хамовники к посещению будут доступны 3 коммерческих катка.
Около 50 мероприятий спортивного и культурно-развлекательного характера вместе с досуговыми клубами будет организовано на дворовых катках.
Помимо этого, в парках, на дворовых и школьных территориях планируют организовать работу 33 горок, а также 4 лыжных прогулочных маршрута.
Всего в центральном округе столицы откроется 128 площадок для занятий сезонными спортивными играми и 18 пунктов проката, уточняет пресс-служба.
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