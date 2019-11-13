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В Московском зоопарке вылупился птенец тропической птицы 

Вести Подмосковья + ещё 7 5 часов назад
В зоопарке вылупился птенец тропической птицы
Фото: официальный сайт мэра Москвы Подробнее на «Вести Подмосковья»: https://vmo24.ru/news/v_moskovskom_zooparke_vylupilsya_ptenec_tropicheskoy_pticy
Увидеть малыша сероспинного трубача можно в правом крыле павильона «Дом птиц». Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Птенец появился у пары сероспинных трубачей, которую привезли из Южной Америки в ноябре 2018 года. До этого представителей редкого вида пернатых в столичном зоопарке держали более 50 лет назад. Этот вид находится в Международной Красной книге как близкий к уязвимому.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, привезенная пара долго адаптировалась к новым условиям. Чтобы не беспокоить птиц, орнитологи передвигались по их вольеру на корточках. Прошел не один месяц пока пернатые освоились в новом месте и перестали испытывать беспокойство. Постепенно сероспинные трубачи привыкли и друг к другу, образовав пару. Появление долгожданного птенца стало радостным и важным событием для зоопарка.
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