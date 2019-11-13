Открыть расчетный счет онлайн: на портале «Малый бизнес Москвы» появилась новая услуга

Все, что нужно — выбрать тарифный план и авторизоваться на сайте.

На портале «Малый бизнес Москвы» появилась новая онлайн-услуга. Теперь предприниматели могут с компьютера или смартфона выбрать обслуживающий банк и подать заявку на открытие расчетного счета.

Наличие расчетного счета повышает уровень доверия к компании, позволяет проводить все банковские операции в рублях и валюте, а также работать без ограничений по сумме контракта.

«Правительство Москвы постоянно совершенствует инфраструктуру мер поддержки малого и среднего бизнеса, и онлайн-сервисы mbm.mos.ru органично вписываются в эту экосистему. Одна из приоритетных задач Департамента — повысить доступность спектра услуг, необходимых на стадии открытия бизнеса, в режиме одного окна. Новый сервис, который помогает выбрать оптимальное расчетно-кассовое обслуживание, — один из шагов на пути к решению этой задачи», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти в раздел «Расчетно-кассовое обслуживание» на портале «Малый бизнес Москвы» и выбрать тарифный план одного из банков-партнеров. После авторизации в личном кабинете сайта данные автоматически продублируются в заявке. После этого с предпринимателем свяжутся сотрудники банка, чтобы уточнить всю необходимую информацию.

Mbm.mos.ru — проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Здесь собрана вся информация, необходимая для открытия и ведения бизнеса в Москве. На сайте можно получить бесплатную бизнес-консультацию, зарегистрироваться на обучающее мероприятие по бизнесу, воспользоваться онлайн-сервисами для предпринимателей.

Получить информацию о том, как открыть собственное дело, можно также в Центрах услуг для бизнеса и по телефону: +7 (495) 225-14-14.