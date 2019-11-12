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Более 10000 деревьев и кустарников высадят возле метро до конца года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Более 10 тыс. деревьев и кустарников высадят у метро
Фото: Вечерняя Москва
Почти 1800 деревьев и 8200 кустарников высадят в этом году около станций метро, Московских центральных диаметров и промышленных предприятий, а также вдоль автобусных маршрутов в Новой Москве. Как рассказал 12 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, почти половина от этого объема работ уже выполнена.
Большую часть деревьев запланировано высадить в ноябре и в начале зимы. Это объясняется их дальнейшей хорошей приживаемостью и сохранностью корневой системы. Больше всего деревьев высадят на юго-востоке Москвы — более 800 саженцев различных пород. В первую очередь озеленят территорию у станции метро «Некрасовка», открывшейся в июне.
— На проспекте Защитников Москвы, а также в скверах на улицах Покровской и Маресьева высадят свыше 650 новых деревьев 16 пород, — заммэра особо подчеркнул, что в этой части города высадят деревья, которые будут менять свой внешний вид в зависимости от сезона. Так, у этой станции метро появятся липы, рябины и клены, каштаны, декоративные яблони, вязы, красные дубы, ели, сосны, лиственницы, туи, березы, черемуха, ивы и вишня. Среди кустарников будут преобладать дерен, бересклет, лещина, спирея, кизильник и калина.
А на северо-востоке Москвы появятся спирея, сирень, пузыреплодник, боярышник, барбарис и другие кустарники. Все они расцветут уже будущей весной. Петр Бирюков акцентировал внимание на том, что породы растений подбирались с учетом климата и смены сезонов.
— Деревья выбраны молодые и крепкие. Их возраст от 3 до 10 лет, а высотой они от двух до пяти метров, — отметил он.
Ближе к зиме порядка 1200 деревьев высадят в центре города — на благоустроенных в этом году улицах.
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Теги:
Новости Москвы , Петр Бирюков
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