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Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 

News.ru + ещё 4 4 часа назад
Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире
Фото: News.ru
Столичный градоначальник Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Прямой эфир состоится 11 декабря в 20:00. Для того чтобы задать вопрос, москвичи должны заполнить специальную форму. Она есть на сайте mos.ru.
Пользователь должен указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Мэру можно отправить и видеовопрос.
Ранее Собянин рассказал, когда начнут функционировать первые линии Московских центральных диаметров, писал News.ru.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , ТВ Центр , Mos.ru
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