Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Столичный градоначальник Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Прямой эфир состоится 11 декабря в 20:00. Для того чтобы задать вопрос, москвичи должны заполнить специальную форму. Она есть на сайте mos.ru.

Пользователь должен указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Мэру можно отправить и видеовопрос.

Ранее Собянин рассказал, когда начнут функционировать первые линии Московских центральных диаметров, писал News.ru.