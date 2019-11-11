В столице расцвел весенний первоцвет

Цветок морозник расцвел в "Аптекарском огороде" в Москве из-за аномально теплой погоды, такое явление очень редко можно наблюдать, сообщили РИА Новости в пресс-службе сада.
Ранее в сети появились снимки первого подснежника, который расцвел на территории "Аптекарского огорода".
"Произошла путаница, расцвел у нас не подснежник, а морозник — это тоже весенний первоцвет. То, что цветок распустился — это аномальное явление. Связано это с тем, что в Москве держится такая теплая погода", — сообщили в пресс-службе.