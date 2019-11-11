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В Москве расцвел весенний первоцвет 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
В столице расцвел весенний первоцвет
Фото: РИА Новости
Цветок морозник расцвел в "Аптекарском огороде" в Москве из-за аномально теплой погоды, такое явление очень редко можно наблюдать, сообщили РИА Новости в пресс-службе сада.
Ранее в сети появились снимки первого подснежника, который расцвел на территории "Аптекарского огорода".
"Произошла путаница, расцвел у нас не подснежник, а морозник — это тоже весенний первоцвет. То, что цветок распустился — это аномальное явление. Связано это с тем, что в Москве держится такая теплая погода", — сообщили в пресс-службе.
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Теги:
Новости Москвы , РИА Новости
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