В Москве задумались о расширении зоны платной парковки

Департамент транспорта Москвы предлагает муниципальным депутатам нескольких районов столицы рассмотреть вопрос о расширении зоны платной парковки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, первый замглавы ведомства направил письмо с соответствующим предложением депутатам Таганского округа и Печатников. В нем, в частности, говорится, что в дептранс «продолжают поступать обращения жителей», которые просят провести «реорганизацию парковочного пространства» и создать новые платные парковки.

Также сообщается, что 5 ноября в районе Раменки прошли слушания по введению платных зон на участке дублере Ломоносовского проспекта возле метро «Университет». При этом никаких конкретных решений пока не принято, отметили в дептрансе. «На данный момент каких-либо решений о расширении платных зон не принято, также нет информации о возможных тарифах и сроках», — заявили в ведомстве.