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Центральный музей ВОВ запустит проект «Лица Победы» 3 декабря 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Центральный музей ВОВ запустит проект «Лица Победы»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проект "Лица победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запустит Центральный музей ВОВ 3 декабря. Об этом сообщил директор музея Александр Школьник.
"Мы хотим создать огромную базу данных, исторический депозитарий, куда каждый из наших граждан сможет прислать или принести в музей семейные легенды и истории своих предков и фотографии. Не только тех, кто воевал, и тех, кто был в тылу или оккупации, — тех, кто сделал что-то для победы", — приводит его слова Агентство "Москва".
Школьник добавил, что планируется собрать около 150 миллионов историй, которые можно будет прочитать в музее.
По его словам, в дальнейшем планируется открыть в музее отдельный зал "Лица победы".
Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941-1945 годов.
Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
Также Путин предложил провести тематические конкурсы в социальных сетях, которые позволят приобщить молодых людей к истории и вовлечь их в празднование 75-летия Победы в ВОВ.
Кроме того, президент добавил, что в стране необходимо снимать достойные фильмы, которые соединят прошлое, настоящее и будущее.
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Теги:
Новости Москвы , Антон Вайно , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , АГН "Москва"
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