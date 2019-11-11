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Более 40 тыс. кв. м Бадаевского завода планируют отреставрировать в Москве 

ТАСС + ещё 12 5 часов назад
Более 40 тысяч кв. м Бадаевского завода отреставрируют
Фото: Capital Group
Более 40 тыс. кв. м здания Бадаевского пивоваренного завода в Москве планируется отреставрировать в процессе развития его территории, сообщила в понедельник партнер бюро Herzog & De Meuron, разработчика реконструкции, Ольга Большанина на экспертном обсуждении проекта в Москомархитектуре.
"Всех беспокоит сохранение культурного наследия, судьба Бадаевского пивоваренного завода. Нас тоже очень беспокоит. Работаем 2,5 года с заказчиком, департаментом культурного наследия, реставраторами, партнерами. Мы действительно будем восстанавливать и реставрировать более 40 тыс. кв. м этих зданий. И нам кажется, что это очень важная часть проекта. Они [отреставрированные объекты] будут долго жить и нас радовать, будут в центре общественного пространства", — сказала она.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода отвечает принципам градостроительной политики столицы. "Этот проект предполагает создание нового знакового здания в городе, развитие прибрежной территории и создание общественного пространства, парка площадью 4 га и комфортной набережной. Архитектура комплекса разработана ведущими мировыми специалистами, а его детали широко обсуждаются и горожанами, и профессиональным сообществом", — сказал он.
Главный архитектор столицы подчеркнул важность публичного обсуждения проекта, учитывая его резонанс. Кузнецов отметил, что при должной и качественной реализации предложенного проекта, территория Бадаевского завода станет украшением Москвы. При этом, по его словам, проект развития территории еще не согласован.
"Это уникальный промышленный комплекс, который создавался лучшими архитекторами своего времени. Эти здания трижды горели в пожарах, но за всю историю ни разу не реставрировались. Предложенный проект бережно относится к тем историческим элементам и деталям, которые сохранились. Более того, предполагается восстановление утраченного исторического облика второго корпуса", — добавил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

История вопроса

Девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода.
"Архнадзор" выразил опасения, что Бадаевский пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства на его территории крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода остается всего три постройки, которые будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка.
Проект обойдется девелоперской компании в 4,7 млрд рублей. Реставрация коснется трех корпусов завода. Первый и третий корпуса, которые имеют статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам.
Сам проект реконструкции разработан бюро Herzog & De Meuron и предполагает возведение жилых зданий на сваях, а также сохранение исторического облика завода одновременно с созданием вокруг общественных пространств и с развитием транспортной системы в районе. Кроме того, на территории завода будет создан парк, который будет расположен вокруг отреставрированных и восстановленных корпусов Бадаевского пивзавода. Зеленая зона будет открыта для всех посетителей.
Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила ТАСС, что публичные слушания о застройке территории Бадаевского пивоваренного завода планируется провести до конца текущего года.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Алексей Емельянов , Юлиана Княжевская , ИТАР-ТАСС
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