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Форум молодых дипломатов пройдет в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 5 часов назад
Форум молодых дипломатов пройдет в Москве
Фото: РИА Новости
Третий Глобальный форум молодых дипломатов — ключевое мероприятие Совета молодых дипломатов МИД России — впервые пройдет в Москве 13-15 ноября.
Прежде встречи проходили в Сочи. В этом году форум станет рекордным по количественной и географической составляющей — его посетят более 160 делегатов из 85 государств мира. Главная тема предстоящей дискуссии — «Изменение глобального миропорядка», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Глобальный форум молодых дипломатов — результат шестилетней деятельности Совета молодых дипломатов МИД России по организации и проведению аналогичных мероприятий, в которых традиционно участвуют действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств. Закрытый формат обсуждения позволяет откровенно и непредвзято рассмотреть текущую повестку дня, обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международных отношений.
Впервые в рамках Форума состоится официальная церемония подписания меморандума о взаимодействии между организациями молодых сотрудников МИД России и МИД ОАЭ. По итогам работы планируется принять заявление участников, а также провести основательную работу по выработке положений устава Международной ассоциации молодых дипломатов.
Три дня работы пройдут на трех площадках: МИД России (запланирована встреча с руководством министерства), Дипломатическая академия (пленарная сессия с участием Александра Яковенко) и гостиница «Азимут».
Специальными гостями Форума станут замминистра иностранных дел Александр Грушко, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, международный обозреватель и глава «Русской гуманитарной миссии» Евгений Примаков, специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал и другие.
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