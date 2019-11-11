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Согласован проект детсада в микрорайоне «Домашний» в Марьине 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Согласован проект детсада в Марьине
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москомэкспертиза согласовала проект строительства детского сада на 190 мест в микрорайоне "Домашний" в Марьине, говорится на сайте столичного Стройкомплекса.
Речь идет о трехэтажном здании на левом берегу Москвы-реки в квартале между улицей Донецкой и Курским направлением МЖД.
Учреждение будет рассчитано на восемь групп полного дня. Запланировано шесть групп для детей среднего, старшего и подготовительного возраста и две группы для младших детей от трех до четырех лет.
В здании будет располагаться медицинский блок, включающий медицинский и процедурный кабинеты, санитарный узел.
Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" ранее сообщил, что в ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. По словам мэра, это одно из приоритетных направлений строительного комплекса.
Кроме того, власти Москвы приняли решение с 1 сентября 2019 года повысить нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
С 2011 года в столице построили в общей сложности 342 здания детских садов и школ. Большую часть из них — 236 — возвели на средства городского бюджета, а еще 106 — за счет инвесторов. В частности, с начала года ввели в эксплуатацию 14 объектов образования почти на 3,7 тысячи мест.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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