Жители Троицка смогут добраться до центра за 40 минут

Жители Троицка смогут добраться до центра Москвы за 40 минут

Запуск Коммунарской линии метро позволит добраться из Троицка до центра столицы за 40 минут. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, протяженность линии, которая пройдет вдоль Калужского шоссе, составит 14,5 километра. Здесь появятся шесть станций. Горожане смогут сэкономить в пути от 20 до 50 минут.

Он добавил, что предпоследняя станция «Ватутинки» будет обслуживать не только жителей Троицка, но и пассажиров прилегающих районов.

Сейчас Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры разрабатывает проект планировки территории Коммунарской линии метрополитена на участке от станции «Столбово» до Троицка.