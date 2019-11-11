Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы опровергли сообщения о возможном присоединении Калуги 

РИА Недвижимость + ещё 8 6 часов назад
Калуга может стать одним из районов Москвы
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 ноя — РИА Недвижимость. Новость о планах по включению Калуги в состав Москвы является фейковой, говорится в сообщении столичного стройкомплекса.
Ранее о подобных планах сообщали, в частности, региональные СМИ, которые ссылались на слова якобы начальника департамента градостроения Москвы Виктора Пожарского.
"В средствах массовой информации распространяется новость о планах по расширению границ столицы и присоединения территории города Калуги к Москве. Первоисточником данного материала является развлекательный портал — сатирическое издание, которое ссылается на несуществующего спикера Виктора Пожарского в несуществующем департаменте градостроения Москвы", — отмечается в сообщении.
На данный момент у правительства Москвы нет никаких планов по расширению границ города, добавляется в нем.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
РИА Недвижимость: последние новости
Элеватор на Бадаевском заводе хотят превратить в баню Элеватор на Бадаевском заводе хотят превратить в баню В Москве около станций метро и МЦД высадят почти 1,8 тысячи деревьев В Москве около станций метро и МЦД высадят почти 1,8 тысячи деревьев Собянин и Мединский открыли реставрационную выставку Denkmal в Москве Собянин и Мединский открыли реставрационную выставку Denkmal в Москве 
Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы , РИА Новости , Калуга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика» 52
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы 25
Соколова заключили под стражу
Соколова заключили под стражу
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы 13
В Подмосковье объявился кислотный маньяк
В Подмосковье объявился кислотный маньяк 14
Видео
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
00:20
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
Шоу-бизнес
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
01:35
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
Шоу-бизнес
«Дело Голунова» стало секретным
00:51
«Дело Голунова» стало секретным
Происшествия
Асмус пригрозили кровавой расправой
01:23
Асмус пригрозили кровавой расправой
Шоу-бизнес
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
01:22
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
Происшествия
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение