Калуга может стать одним из районов Москвы

Власти Москвы опровергли сообщения о возможном присоединении Калуги

МОСКВА , 11 ноя — РИА Недвижимость. Новость о планах по включению Калуги в состав Москвы является фейковой, говорится в сообщении столичного стройкомплекса.

Ранее о подобных планах сообщали, в частности, региональные СМИ, которые ссылались на слова якобы начальника департамента градостроения Москвы Виктора Пожарского.

"В средствах массовой информации распространяется новость о планах по расширению границ столицы и присоединения территории города Калуги к Москве. Первоисточником данного материала является развлекательный портал — сатирическое издание, которое ссылается на несуществующего спикера Виктора Пожарского в несуществующем департаменте градостроения Москвы", — отмечается в сообщении.