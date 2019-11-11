Движение транспорта ограничат из-за строительства БКЛ

Движение транспорта ограничат в Москве из-за строительства БКЛ

Москве ограничат движение транспорта в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил Центр организации дорожного движения.

В период с 4 ноября по 15 декабря круглосуточно будет ограничено движение по Чонгарскому бульвару от дома 10 корпус 1 до дома 14 корпус 2. Также ограничение коснется ряда улиц от Чонгарского бульвара: Ялтинской до дома 2, Артековской до дома 7.

Помимо этого, движение ограничат по улице Каховка от Большой Юшуньской до Азовской улицы и по Азовской улице от улицы Каховка до Чонгарского бульвара. Отмечается, что перекрывать будут одну полосу частично в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что в схеме движения транспорта на улицах ЦАО и ЗАО внесут временные изменения.