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Движение транспорта ограничат в Москве из-за строительства БКЛ 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Движение транспорта ограничат из-за строительства БКЛ
Фото: Официальный Сайт Мэра И Правительства Москвы
В Москве ограничат движение транспорта в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил Центр организации дорожного движения.
В период с 4 ноября по 15 декабря круглосуточно будет ограничено движение по Чонгарскому бульвару от дома 10 корпус 1 до дома 14 корпус 2. Также ограничение коснется ряда улиц от Чонгарского бульвара: Ялтинской до дома 2, Артековской до дома 7.
Помимо этого, движение ограничат по улице Каховка от Большой Юшуньской до Азовской улицы и по Азовской улице от улицы Каховка до Чонгарского бульвара. Отмечается, что перекрывать будут одну полосу частично в каждом направлении.
Ранее сообщалось, что в схеме движения транспорта на улицах ЦАО и ЗАО внесут временные изменения.
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