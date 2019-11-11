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«Активные граждане» проголосуют за новые станции велопроката 

Москва меняется + ещё 9 6 часов назад
Москвичи решат, в каких районах нужны велопрокаты
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
«Активные граждане» проголосуют за новые станции велопроката. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Сначала москвичи скажут, нужны ли станции велопроката в их районах. Помимо положительного и отрицательного ответов, можно выбрать следующие варианты: «В моем районе уже есть велопрокат, но можно добавить еще станций», «Затрудняюсь ответить» и «Это должны решить специалисты». Затем участники голосования смогут высказать свое мнение по поводу того, следует ли увеличивать число пунктов велопроката в центре Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «активные граждане» должны указать, пользуются они услугами столичного велопроката или ездят на своем велосипеде.
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