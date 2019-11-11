Москвичи решат, в каких районах нужны велопрокаты

«Активные граждане» проголосуют за новые станции велопроката

«Активные граждане» проголосуют за новые станции велопроката. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сначала москвичи скажут, нужны ли станции велопроката в их районах. Помимо положительного и отрицательного ответов, можно выбрать следующие варианты: «В моем районе уже есть велопрокат, но можно добавить еще станций», «Затрудняюсь ответить» и «Это должны решить специалисты». Затем участники голосования смогут высказать свое мнение по поводу того, следует ли увеличивать число пунктов велопроката в центре Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «активные граждане» должны указать, пользуются они услугами столичного велопроката или ездят на своем велосипеде.