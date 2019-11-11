Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезд «Москва — Киев» загорелся в пути 

Рамблер + ещё 8 28 минут назад
В поезде «Москва — Киев» возник пожар, рассказали ТАСС в пресс-службе брянского отделения Московской железной дороги.
Сегодня утром в районе станции Алтухово в Брянской области в пассажирском поезде №5 «Москва — Киев», а именно в электрощите локомотива, возникло задымление. Поезд был остановлен немедленно, а локомотив отцеплен от вагонов.
В брянском отделении МЖД отметили, что инцидент привел к тому, что загоревшийся поезд был задержан примерно на три часа, в то время как на движении других поездов не сказался.
«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили агентству в пресс-службе управления МЧС по Брянской области, отметив, что возгорание возникло на площади около двух квадратных метров, а ликвидировано было примерно в 3:58 по московскому времени.
В беседе с «Интерфаксом» в пресс-службе МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 2:56, а между его локализацией и ликвидацией прошло 10 минут. Также там подтвердили, что задымление имело место в электрощите.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Новости Москвы , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Брянская Область , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки 94
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
В центре Москвы задержаны вооруженные люди 29
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
«Король Instagram» задумал стать президентом США
«Король Instagram» задумал стать президентом США
Соколов заплакал в суде
Соколов заплакал в суде 10
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Соколов заплакал в суде
00:19
Соколов заплакал в суде
Происшествия Криминал
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
00:25
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
Шоу-бизнес
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
02:19
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
В мире
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
03:08
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Происшествия
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
01:48
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
Происшествия Статьи
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
04:00
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
Политика Наука и техника
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
01:24
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Происшествия
Польша отказалась сближаться с Россией
00:54
Польша отказалась сближаться с Россией
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение