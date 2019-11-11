Поезд «Москва — Киев» загорелся в пути

В поезде « Москва Киев » возник пожар, рассказали ТАСС в пресс-службе брянского отделения Московской железной дороги.

Сегодня утром в районе станции Алтухово в Брянской области в пассажирском поезде №5 «Москва — Киев», а именно в электрощите локомотива, возникло задымление. Поезд был остановлен немедленно, а локомотив отцеплен от вагонов.

В брянском отделении МЖД отметили, что инцидент привел к тому, что загоревшийся поезд был задержан примерно на три часа, в то время как на движении других поездов не сказался.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили агентству в пресс-службе управления МЧС по Брянской области, отметив, что возгорание возникло на площади около двух квадратных метров, а ликвидировано было примерно в 3:58 по московскому времени.

В беседе с «Интерфаксом» в пресс-службе МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 2:56, а между его локализацией и ликвидацией прошло 10 минут. Также там подтвердили, что задымление имело место в электрощите.