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Собянин назвал самые безопасные места в Москве 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Собянин назвал самые безопасные места в Москве
Фото: РИА Новости
Одними из самых безопасных мест в Москве являются территории городских вокзалов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, раньше эти места были самыми криминальными точками столицы. В частности, на площади трех вокзалов процветала нелегальная торговля, находилось много мигрантов.
Повысить безопасность московских вокзалов удалось в том числе благодаря развитой системе видеонаблюдения, отметил Собянин.
В конце августа эксперты аналитического центра Est-a-Tet назвали Северо-Западный административный округ Москвы наиболее безопасным. По данным аналитиков, на него приходится восемь процентов совершенных в старых границах Москвы преступлений.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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