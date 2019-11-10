Собянин назвал самые безопасные места в Москве

Одними из самых безопасных мест в Москве являются территории городских вокзалов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, раньше эти места были самыми криминальными точками столицы. В частности, на площади трех вокзалов процветала нелегальная торговля, находилось много мигрантов.

Повысить безопасность московских вокзалов удалось в том числе благодаря развитой системе видеонаблюдения, отметил Собянин.

В конце августа эксперты аналитического центра Est-a-Tet назвали Северо-Западный административный округ Москвы наиболее безопасным. По данным аналитиков, на него приходится восемь процентов совершенных в старых границах Москвы преступлений.