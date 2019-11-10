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Астрономы пообещали москвичам редкое небесное явление 

Говорит Москва + ещё 8 3 часа назад
Москвичам пообещали редкое небесное явление
Фото: ТАСС
Завтра можно будет наблюдать транзит Меркурия по диску Солнца.
С 15:35 планета будет видна как чёрная точка, которая перемещается по солнечному диску. Прохождение продлится семь часов. Наблюдаемый размер Меркурия в 190 раз меньше видимого размера Солнца, поэтому чтобы увидеть процесс прохода планеты понадобится бинокль со светофильтром или телескоп.
Меркурий находится ближе всего к Солнцу и совершает полный оборот вокруг светила за 88 земных суток.
Различают майские и ноябрьские прохождения Меркурия по солнечному диску. Последний наблюдался 9 мая 2016 года, следующий будет 7 мая 2049 года. А следующий после 11 ноября этого года ноябрьский транзит произойдёт 12 ноября 2032 года.
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Теги:
Новости Москвы , Другое
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