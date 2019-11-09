Мединский рассказал о благоустройстве музея Рублева

Мединский: благоустройство музея Рублева планируется завершить в течение пяти лет

Работы по благоустройству Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, расположенного на территории Спасо-Андроникова монастыря в Москве , планируется завершить в течение пяти лет. Об этом сообщил журналистам в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Спасо-Андроников монастырь дает уникальный симбиоз с нашим музеем, поскольку обеспечивает и развитие музея, и сохранение уникальной коллекции, и качество жизни москвичей в этом районе. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении. Наши планы на ближайшие пять лет — качественное развитие этого музейного пространства… Мы будем думать о том, как сделать этот уникальный музей, это святое место для каждого москвича еще более известным, востребованным, нужным", — подчеркнул Мединский.

По его словам, в частности, будет отреставрирован знаменитый Спасский собор, где сохранились росписи, сделанные Андреем Рублевым

Мединский также напомнил, что в 2017 году московские власти передали музею усадьбу Хрящева-Шелапутиных на Андроньевской площади. В усадьбе будет организовано полноценное музейное пространство.

"Мы за 3-4 года превратим ее в популярнейшую часть музея. Кроме того, будут синхронизированы действия с московскими властями по благоустройству прилегающей к музею территории", — добавил он.

Планы музея

Как рассказал, в свою очередь, директор музея Михаил Миндлин , в бывшей усадьбе площадью 2,3 тыс. кв. м, будут размещаться общественные зоны, многофункциональный театрально-концертный зал, пространства для проведения периодических выставок, медиатека, музейный магазин, лекционные залы.

Кроме того, он сообщил о планах по реставрации зданий на территории Спасо-Андроникова монастыря.

"Здания и самая крупная башня монастыря будут переданы для размещения постоянной экспозиции музея, произойдет музеефикация всего пространства монастыря. У нас появится детский музейный центр. Его юных посетителей познакомят с основами русской национальной религиозной культуры, а рядом будет общественная зона", — рассказал Миндлин.

В музее ожидают, что после завершения работ и создания условии для комфортного пребывания посетителей посещаемость увеличиться в 2-3 раза. По словам Миндлина, в настоящее время музей посещает более 100 тыс. человек в год.