«Дом-бриллиант» построят на юге Москвы

Начались работы по закладке фундаментной плиты "дома-бриллианта" в жилом комплексе "Зиларт" на юге столицы.

Как сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы, ведутся работы по разработке грунта и строительству дренажной системы. Здание будет состоять из пяти соединенных друг с другом башен разной этажности с общим основанием. Схожесть с бриллиантом дому придаст облицовка.

Предполагается, что после завершения монтажа панели треугольной формы сложатся в диагональный рисунок, напоминающий грани драгоценного камня. Планируемый срок окончания строительства — 2022 год. Отмечается, что комплекс спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк.

Внутри здания разместятся магазины, рестораны, кафе, бары. На нижних этажах дома предусмотрены бассейн с прозрачной крышей, фитнес зал и паркинг.