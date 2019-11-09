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«Дом-бриллиант» построят на юге Москвы 

Москва24 6 часов назад
«Дом-бриллиант» построят на юге Москвы
Фото: stroi.mos.ru
Начались работы по закладке фундаментной плиты "дома-бриллианта" в жилом комплексе "Зиларт" на юге столицы.
Как сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы, ведутся работы по разработке грунта и строительству дренажной системы. Здание будет состоять из пяти соединенных друг с другом башен разной этажности с общим основанием. Схожесть с бриллиантом дому придаст облицовка.
Предполагается, что после завершения монтажа панели треугольной формы сложатся в диагональный рисунок, напоминающий грани драгоценного камня. Планируемый срок окончания строительства — 2022 год. Отмечается, что комплекс спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк.
Внутри здания разместятся магазины, рестораны, кафе, бары. На нижних этажах дома предусмотрены бассейн с прозрачной крышей, фитнес зал и паркинг.
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