В Московском зоопарке прошел парад пингвинов 

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ПИНГВИНЫ ДРУЖНО МАРШИРУЮТ: В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ ПРОШЁЛ ПИНГВИН-ПАРАД 🐧💦🌱 В «Доме птиц» состоялся второй в истории нашего зоопарка пингвин-парад. Семеро бойких очковых пингвинов (в том числе и трое птенцов) промаршировали по коридору от своего летнего открытого вольера до зимнего, расположенного во внутренней части павильона. Их место в наружном вольере заняла группа папуанских пингвинов, а пингвины Гумбольдта перебрались в обновлённый теплый вольер. ⚡⚡⚡ Пингвин-парад — это значимая часть программы по обогащению среды обитания для наших пернатых. В течение всего года киперы работали с ними, проводили ежедневные тренинги, в ходе которых животные научились выполнять простые задачи и слушаться заботящихся о них сотрудников. Для пингвинов подобная активность очень важна: благодаря ей птицы могут проявить своё поведенческое разнообразие и получить полезную физическую и, что самое главное, интеллектуальную нагрузку. ✨🌿🐧 В этот раз пингвин-парад проходил только в присутствии зоологов. Опыт прошлой акции показал, что пока что внимание посетителей во время парада является серьёзным стресс-фактором для пингвинов. Поэтому мы приняли решение не приглашать гостей. Тем не менее в будущем, когда птицы привыкнут к подобным активностям и будут воспринимать их более спокойно, мы надеемся, что на параде смогут находиться посетители зоопарка. Однако, чтобы добиться этого, необходимо провести достаточно кропотливую и трудоемкую работу с пингвинами. 💧🐣🍒 Улыбаемся и машем, друзья 💙 Vd: Н. Назарова
— Их место в наружном вольере заняла группа папуанских пингвинов, а пингвины Гумбольдта перебрались в обновленный теплый вольер, — отметили в Instagram зоопарка.
— В будущем, когда птицы привыкнут к подобным активностям и будут воспринимать их более спокойно, мы надеемся, что на параде смогут находиться посетители зоопарка. Однако, чтобы добиться этого, необходимо провести достаточно кропотливую и трудоемкую работу с пингвинами, — пообещали сотрудники зоопарка.