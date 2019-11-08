В Московском зоопарке прошел парад пингвинов

Парад семейства очковых пингвинов прошел в столичном зоопарке. Семеро птиц перешли по коридору из летнего открытого вольера в зимний. Видео опубликовано в официальном аккаунте Московского зоопарка, и было снято в «Доме птиц».

— Их место в наружном вольере заняла группа папуанских пингвинов, а пингвины Гумбольдта перебрались в обновленный теплый вольер, — отметили в Instagram зоопарка.

В этом году парад пингвинов прошел без зрителей, поскольку люди оказались серьезным стресс-фактором для пингвинов.