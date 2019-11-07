Незаконные пристройки демонтировали на улице Люблинская

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы демонтировала незаконные пристройки к магазину на улице Люблинская. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ликвидированы объекты самовольного строительства на улице Люблинская, владение 113А в ЮВАО. По данному адресу размещается жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, которые используются под магазин", — сказано в сообщении.

Организация самовольно возвела пристройки к магазину, чтобы увеличить торговые площади. При этом ей не были выданы необходимые документы, земля под строительства также не предоставлялась. По словам главы ведомства Владислава Овчинского, сейчас нарушение уже устранено.

Ранее на юго-востоке Москвы по решению суда снесли самовольно возведенную надстройку.