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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пробки на дорогах столицы оцениваются в семь баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино, Строгино), на западе (в районах Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районах Чертаново Южное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Ивановское, Восточное и Северное Измайлово, Метрогородок), на северо-востоке (в районах Лосиноостровский).
На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районах Дмитровский, Левобережный), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевский), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Капотня), на востоке (в районе Ивановское), на северо-востоке (в районах Северное Медведково, Бибирево и Лианозово).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском, Звенигородском, Новорижском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском шоссе, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспекте Маршала Жукова, проспекте Андропова, проспекте Вернадского, проспекте Мира, на ул. Профсоюзная, Липецкая, Люблинская.
Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах преимущественно затруднено.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Малом и Большом Каменных, Малом и Большом Москворецких, Комиссариатском мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Котельнической, Берниковской, Космодамианской, Шлюзовой, Овчинниковской, Софийской, Кадашевской, Болотной, Пречистенской набережных, на ул. Балчуг, Знаменка, Солянка, Покровка, Моховая, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, Новый Арбат, Воздвиженка, Знаменка, Остоженка, Пречистенка, Большая Якиманка, Большая Полянка, Пятницкая, на Новой площади, а также в Театральном, Лубянском и Китайгородском проездах.
Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит шесть баллов, а в 21:00 снизится до четырех баллов.
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