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В Москве 1 декабря состоится гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» 

ТАСС 2 часа назад
В Москве состоится гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью»
Фото: РИА Новости
На сцене Государственного Кремлевского Дворца 1 декабря состоится гала-концерт "Марис Лиепа. С любовью" в рамках проекта "Автографы и имиджи". Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых танцевал Марис Лиепа, а также современные постановки в исполнении прославленных артистов мирового балета.
В концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра народная артистка РФ Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра, заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Бахтияр Адамжан ("Астана Опера"), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие.
Режиссер и ведущий концерта народный артист России Андрис Лиепа готовит для зрителей не просто вечер воспоминаний, а вечер-праздник.
Андрис Лиепа: "Мой отец, Марис Лиепа, — икона мирового танца, в 20 лет он стал солистом Большого театра, в паре с Майей Плисецкой прославил советский балет. Майя Плисецкая говорила о нем: "У него свой стиль — лирического принца, потому что у него такая аристократическая внешность, которая очень хорошо смотрится со сцены. Как в сказках — благородство и внешняя красота". Это было сильнейшее впечатление детства — видеть отца в роли Красса в балете "Спартак", на сцене он командовал легионом. Отец отдавал театру все, включая свою душу, а я, когда вырос, понял, что театру можно отдавать все свое время, силы, но душу надо оставлять для другого. Для меня этот вечер 1 декабря будет особенным — все выступления звезд балета будут посвящены только ему, великому Марису Лиепе".
Концерт "Марис Лиепа. С любовью" проводится в рамках проекта "Автографы и имиджи", он знакомит зрителей с творчеством выдающихся артистов балета XX века: Рудольфа Нуреева, Майи Плисецкой и Вацлава Нижинского.
Марис-Рудольф Лиепа (1936-1989) — солист труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (1956-1960), Большого театра (1960-1984). Вошел в историю танца как первый исполнитель партий Красса ("Спартак" в постановке Юрия Григоровича; 1968), Вронского ("Анна Каренина" в постановке Виктора Смирнова-Голованова) и других.
Дата и время проведения: 1 декабря, 19:00.
Возрастная категория 6+.
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Теги:
Новости Москвы , Вацлав Нижинский , Анна Каренина , Дмитрий Гуданов , Юрий Григорович , Владимир Шкляров , Рудольф Нуреев , Юлия Махалина , Майя Плисецкая , Екатерина Крысанова , Нидерланды
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